Ferj pede entendimento e 'não vê obstáculo' para Nova Iguaçu e Vasco no Maracanã

Em meio à novela sobre o local da partida entre Nova Iguaçu e Vasco, pela semifinal do Carioca, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro se pronunciou. Assim, a entidade divulgou uma nota em que pede entendimento e que “não vê obstáculos” para que o jogo seja no Maracanã. No momento, clubes, Federação e representantes do consórcio do estádio estão reunidos para encontrar uma solução.





“Para a FERJ, nenhum problema, obstáculo ou dificuldade em tentar acatar a possibilidade de mudança do jogo para o Maracanã e fará esforços nesse sentido ainda nesta manhã, junto às partes envolvidas e irá ao Maracanã para diálogo, acompanhado do Nova Iguaçu e também do Vasco”, disse a entidade em sua publicação.

Até o momento, o jogo está marcado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no domingo (17), às 16h (de Brasília). No entanto, ambas as equipes estão otimistas quanto à possível mudança de local. Seria mesmo do primeiro jogo no último domingo (10), que terminou empatado por 1 a 1.

Além disso, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se manifestou sobre a situação. De acordo com o político, o Maracanã está à disposição dos clubes para a partida.

Equipe da Baixada em vantagem

O jogo de ida da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu foi disputado no Maracanã, no último domingo (10). Com mando de campo do Cruz-Maltino, o jogo terminou empatado por 1 a 1. Diante disso, o Carrossel da Baixada tem a vantagem do empate para garantir vaga na final do Carioca. Isso acontece, pois teve melhor campanha na Taça Guanabara.









Confira a nota oficial da Ferj

Semifinal Nova Iguaçu x Vasco

Com o único objetivo de esclarecer ao torcedor a nossa posição sobre o local da semifinal Nova Iguaçu x Vasco, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro informa:

– Em atenção à revisão do Nova Iguaçu referente a sua posição como mandante, trataremos do assunto na expectativa de que o Maracanã também possa rever sua posição;

– Como já afirmado, a FERJ não pode se opor à legitimidade do Nova Iguaçu (mandante) e nem à do Consórcio (Estádio);

– A FERJ clama pelo entendimento, harmonia e benefício de todos.

– Para a FERJ, nenhum problema, obstáculo ou dificuldade em tentar acatar a possibilidade de mudança do jogo para o Maracanã e fará esforços nesse sentido ainda nesta manhã, junto às partes envolvidas e irá ao Maracanã para diálogo, acompanhado do Nova Iguaçu e também do Vasco;

– Acreditamos que inexista impedimento intransponível para a convergência do bom senso e solução.

