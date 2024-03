Mbappé processa restaurante que fez piada com sua cabeça no cardápio

Mbappé roubou a cena não apenas por seus lances plásticos e destaque dentro de campo. Recentemente, o atacante e astro francês se tornou notícia pelo fato de entrar na Justiça contra um restaurante. Afinal, o estabelecimento passou a usar o nome do jogador em um de seus sanduíches. O atleta do PSG argumenta que o proprietário da lanchonete não pediu autorização para tal atitude.

Mohamed Henni, dono do Klüb Kebab, afirmou que colocou o nome do atacante francês no sanduíche pela semelhança com a cabeça dele. Ele descreve o prato como um “pão redondo de padeiro, tão redondo quanto o crânio de Mbappé”.

O proprietário do estabelecimento recebeu uma carta autenticada do advogado do Mbappé. O documento estabelece que o nome do astro francês seja retirado do cardápio do restaurante em até oito dias. Caso contrário, a situação será encaminhada para o tribunal.

Ao tomar conhecimento da atitude de Mbappé de enviar uma intimação, Mohamed Henni demonstrou irritação.

“Você não tem vergonha? Você não tem mais nada para fazer? Me processar por algo tão fútil? É incrível. Não acredito!”, reclamou, então, o proprietário do restaurante.

Próximos compromissos de Mbappé pelo PSG

O Paris Saint-Germain venceu o Nice por 3 a 1 pelas quartas de final da Copa da França, no Parque dos Príncipes, na última quarta-feira (13). O próprio Mbappé, o zagueiro brasileiro Beraldo e o volante Fabián Ruiz foram os autores dos gols. Assim, com o triunfo, a equipe da capital avançou no torneio e enfrenta o Rennes, na semifinal da competição, no dia 03 de abril.

Aliás, o PSG retorna a campo para encarar o Montpellier pela 26ª rodada do Campeonato Francês, no próximo domingo (17). O duelo ocorre na casa do adversário, às 16h45 (de Brasília). Vale relembras que os comandados de Luis Enrique lideram a competição com 56 pontos. A vantagem para o segundo colocado, o Stade Brestois, é de dez pontos.

