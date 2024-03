Griezmann ofende Sánchez após rival perder pênalti: ‘O chileno é um m***’

O atacante Griezmann teve uma reação polêmica durante a disputa de pênaltis entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, pelas oitavas da Liga dos Campeões. Como as equipes empataram no placar agregado dos dois jogos por 2 a 2, a definição de quem ficaria com a vaga nas quartas de final foi para as penalidades, após a prorrogação. Na oportunidade, o time espanhol venceu por 3 a 2.

O camisa 7 dos Colchoneros não participou da disputa de pênaltis, pois o técnico Diego Simeone o substituiu no começo da prorrogação. Mesmo assim, o francês roubou a cena, principalmente, nas redes sociais.

Uma TV flagrou, então, Griezmann vibrando com seu companheiro De Paul o fato de Sánchez, da Inter de Milão, ter desperdiçado a sua cobrança. No caso, a segunda da sequência da equipe italiana. Em seguida, o atacante do Atlético de Madrid xinga o adversário chileno.

“O chileno é um merda, é um m***”, afirmou o francês para De Paul.

Griezmann diciendo “es un cagon el chileno, un cagon” después de que Alexis Sánchez fallara el penalti. Lo dice el mismo tipo que tiro un penalti al larguero en una final de Champions League. pic.twitter.com/4ltAfZMIsj — Royston Drenthe (@Fp9zz) March 13, 2024

O camisa 7 do time espanhol foi o autor do primeiro gol da partida, que terminou, no tempo normal em 2 a 1 para o Atleti. No jogo de ida, a Internazionale superou o adversário por 1 a 0. Ou seja, houve empate na soma dos placares.

Na disputa de pênaltis, o grande destaque foi o goleiro Oblak, dos Colchoneros. Ele defendeu os pênaltis de Sánchez e Klaasen. Lautaro Martínez também não converteu sua cobrança, mas a isolou. Pelo lado do Atletico de Madrid, apenas o volante Saul perdeu o pênalti.

Atleti e Griezmann esperam próximo adversário na Liga dos Campeões

Os times que conseguiram a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões vão conhecer seus adversários nesta sexta-feira (15). Afinal, na sede da Uefa, rola o sorteio para a próxima etapa do torneio, além do chaveamento até a decisão.

O Atletico de Madrid e Griezmann retornam a campo para enfrentar o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, no próximo domingo (17). O embate pela 29ª rodada da competição ocorre no Cívitas Mentropolitano, às 17h (de Brasília). Será um reencontro especial do atacante francês com o adversário, seu ex-clube.

