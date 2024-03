Reforço milionário pode fazer estreia oficial pelo Atlético nas semifinais do Campeonato Mineiro

O Atlético entra em campo no próximo domingo (17), às 19h (de Brasília), contra o América, no Independência, em disputa que vale vaga na final do Campeonato Mineiro. E o reforço milionário pode entrar em campo.

Luiz Felipe Scolari pode colocar em campo Brahian Palacios para jogar. O reforço de R$ 15 milhões já treina com os companheiros na Cidade do Galo e pode ser relacionado, afinal, já está regularizado. Ele, aliás, quer iniciar a carreira no Galo com títulos.

“Meus objetivos são claros. É uma equipe grande e vamos tentar conquistar títulos juntos. É uma equipe que merece e tem bons jogadores. Eu quero, pessoalmente, ajudar com meu talento, meu futebol”, destacou Palacios durante sua a apresentação como jogador do Galo.

Em campo, o Atlético pode perder até por um gol de diferença. Afinal, como o Galo venceu a primeira partida por 2 a 0, agora tem o privilégio de poder levar um gol. Caso sofra dois gols, o América fica com a vaga.

O Atlético, aliás, é o atual tetracampeão do Campeonato Mineiro (2020, 2021, 2020 e 2023). Além disso, o Galo tem 48 títulos do torneio estadual.

