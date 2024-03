Neymar desembarca em Belo Horizonte para ser reavaliado por médico de cirurgia

O atacante Neymar será reavaliado pelo médico Rodrigo Lasmar, do Atlético e da Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (14), em Belo Horizonte.

O craque brasileiro que atua pelo Al Hilal, aliás, precisou passar por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A lesão, afinal, ocorreu na derrota do Brasil para o Uruguai, por 2 a 0, em jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Neymar, no entanto, não ficará em Belo Horizonte. Ele vai apenas ser visto pelo médico da Seleção e depois vai retornar ao Rio de Janeiro. Vale lembrar que o atacante reapresentou-se ao Al-Hilal no último 14 de fevereiro.

O brasileiro fez a cirurgia e não tem prazo certo de retorno aos gramados. Em casos parecidos ao dele, a expectativa de retorno é cerca de dez meses.

