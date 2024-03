Após convocação, Fabrício Bruno agradece Flamengo e Nação

Após ser convocado pela primeira vez para Seleção Brasileira, Fabrício Bruno se manifestou nas redes sociais. O zagueiro, dessa forma, prestou agradecimentos ao Flamengo, aos familiares e aos torcedores. O defensor está no clube desde 2022 e é um dos responsáveis pelo bom momento da defesa rubro-negra.

“O trabalho diário transforma os sonhos em realidade. Agradeço a Deus por me permitir realizar o que mais eu amo, assim como aos meus pais, que acreditaram no meu sonho. Dedico esse momento inesquecível de minha vida a eles, à minha esposa Ana Clara, como ao meu filho, Lucca. Obrigado Flamengo. Obrigado, Nação, vocês são o combustível para eu continuar correndo atrás dos meus sonhos e dos nossos sonhos”, disse Fabrício Bruno no Instagram.

Convocação de Fabrício Bruno

Fabrício Bruno está convocado para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, respectivamente. O zagueiro trabalhou ao lado de Dorival Júnior no Flamengo em 2022, onde conquistaram os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O defensor atuava como reserva na época.

Passagem pelo Flamengo

Fabrício Bruno só se consolidou como titular absoluto do Flamengo em 2023. O zagueiro é bem avaliado por Tite e tem apresentado boas atuações em 2024. O defensor renovou seu contrato recentemente até dezembro de 2028 e ainda ganhou uma valorização salarial do clube.

Com 102 jogos disputados e cinco gols marcados, Fabrício Bruno tem mais três anos de história no Flamengo. O zagueiro vem formando uma dupla de zaga sólida ao lado de Léo Pereira e agora pode mostrar suas credenciais também na Seleção Brasileira.

