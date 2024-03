Ferj dá OK e Nova Iguaçu x Vasco será no Maracanã

A novela está, enfim, perto de acabar. O duelo entre Nova Iguaçu x Vasco, no domingo (17) será, de fato, no Maracanã. A decisão se deu nesta quinta-feira (14).

Segundo o portal “GE”, o consórcio que administra o Maracanã, após consultar Flamengo e Fluminense, deu o sinal positivo para que a partida pudesse ser realizada no estádio.

O Nova Iguaçu detinha o mando de campo e havia escolhido o Maracanã para sediar o jogo da volta contra o Vasco. O Consórcio da dupla Fla-Flu, porém, não respondeu a tempo a solicitação para liberar o estádio.

O que fez com que a Ferj indicasse Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para a partida em questão. Posteriormente, o Nova Iguaçu fez, na madrugada de quarta para quinta, um novo pedido para mandar o jogo no Maracanã. Representantes do Cruz-maltino também correram atrás para garantir o duelo para o Maracanã.

No jogo de ida, mais de 61 mil pessoas compareceram ao Maior do Mundo, estabelecendo o segundo maior público do ano no Brasil. Ainda não há informações sobre ingressos, mas a expectativa é de casa cheia novamente.

A partida acontece no domingo, às 16h (de Brasília), com vantagem do empate para o Nova Iguaçu após o empate por 1 a 1 na ida. Para avançar para a final, o Vasco precisa da vitória.





