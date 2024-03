Adversária do Brasil, Inglaterra anuncia convocados

Adversária do Brasil, a Inglaterra anunciou, nesta quinta-feira (14), os convocados para o clássico do próximo dia 23, em Wembley. O duelo, aliás, marca a estreia do técnico Dorival Júnior no time verde e amarelo. Além da Seleção, os britânicos enfrentam a Bélgica, no mesmo local, também em amistoso, no dia 26.

Técnico do English Team, Gareth Southgate chamou, então, 25 jogadores. Os astros Kane, do Bayern de Munique, e Bellingham, do Real Madrid, estão na lista.

Walker, Stones e Foden, campeões da Champions League e do Mundial de Clubes de 2023, pelo Manchester City, são outras atrações na Inglaterra.

As novidades foram por conta de Gordon, do Newcastle, e do zagueiro Branthwaite, do Everton. Assim, a dupla é debutante na seleção britânica.

Confira, abaixo, quem está na relação da Inglaterra

Goleiros: Johnstone (Crystal Palace), Pickford (Everton) e Ramsdale (Arsenal)

Defensores: Branthwaite (Everton), Chilwell (Chelsea), Dunk (Brighton), Gomez (Liverpool), Konsa (Aston Villa), Maguire (Manchester United), Stones (Manchester City) e Walker (Manchester City)

Meio-campistas: Bellingham (Real Madrid), Gallagher (Chelsea), Henderson (Ajax), Maddison (Tottenham) e Rice (Arsenal)

Atacantes: Bowen (West Ham), Foden (Manchester City), Gordon (Newcastle), Kane (Bayern de Munique), Palmer (Chelsea), Rashford (Manchester United), Saka (Arsenal), Toney (Brentford) e Watkins (Aston Villa)

