Internacional quebra tabu de cinco anos ao passar de duas fases na Copa do Brasil

O resultado positivo do Internacional sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0 significou a décima vitória consecutiva na temporada. A propósito, representou também a quebra de um tabu de cinco anos na Copa do Brasil. Isso porque o Colorado conseguiu avançar em duas fases no torneio. Algo que não ocorria desde 2019.

Na oportunidade, o Inter começou sua trajetória na competição nas oitavas de final. Aliás, sob o comando de Odair Hellmann, a equipe gaúcha chegou à decisão da Copa do Brasil. Contudo, ficou com o vice-campeonato após perder os dois jogos para o Athletico.

Nas temporadas seguintes, acumulou resultados negativos. Afinal, em 2020, iniciou sua campanha no torneio também nas oitavas de final. Na ocasião, o treinador era Eduardo Coudet, em sua primeira passagem no clube. O Internacional avançou em embate com o Atlético Goianiense, com dois triunfos.

No entanto, parou na etapa seguinte, quando encarou o América Mineiro. A decisão foi para os pênaltis e o Coelho superou os gaúchos por 6 a 5. Naquele período, o treinador argentino já havia deixado o cargo e Abel Braga era o substituto.

Melhor campanha do Internacional na gestão Barcellos

A proeza representa, inclusive, o melhor resultado do Colorado sob a gestão do presidente Alessandro Barcellos. O mandatário assumiu a administração do clube em 2021. Na primeira edição da Copa do Brasil, a eliminação do time ocorreu exatamente na terceira fase para o Vitória. Após uma vitória por 1 a 0 na Bahia, sofreu um revés por 3 a 1 no Beira-Rio.

Posteriormente, na temporada de 2022, o Internacional vivenciou uma das maiores vergonhas da sua história na competição mata-mata. Isso porque caiu para o Globo, do Rio Grande do Norte, com uma derrota por 2 a 0, logo na primeira fase da Copa do Brasil.

Vale relembrar que o Inter conquistou o vice-campeonato da Série A em 2022 e a consequente vaga na fase de grupos da Libertadores. Assim, iniciou sua trajetória no torneio mata-mata nacional em 2023 na terceira fase. Seguiu na competição ao despachar o CSA logo em sua estreia. Contudo, reencontrou o indigesto América Mineiro. Nas oitavas, caiu para o Coelho mais uma vez na disputa de pênaltis.

Últimas campanhas do Inter na Copa do Brasil

2019

Inter 3 x 1 Paysandu – oitavas de final

Paysandu 0 x 1 Inter

Palmeiras 1 x 0 Inter – quartas de final

Inter 1 (5) x (4) 0 Palmeiras

Cruzeiro 0 x 1 Inter – semifinal

Inter 3 x 0 Cruzeiro

Athletico-PR 1 x 0 Inter – final

Inter 1 x 2 Athletico-PR

2020

Atlético-GO 1 x 2 Inter – oitavas

Inter 2 x 1 Atlético-GO

Inter 0 x 1 América-MG – quartas

América-MG 0 (6) x (5) 1 Inter

2021

Vitória 0 x 1 Inter – 3ª fase

Inter 1 x 3 Vitória

2022

Globo 2 x 0 Inter – 1ª fase

2023

Inter 2 x 1 CSA – 3ª fase

CSA 2 (6) x (7) 1 Inter

América-MG 2 x 0 Inter – oitavas

Inter 3 (4) x (5) 1 América-MG

2024

ASA 0 x 2 Inter – 1ª fase

Nova Iguaçu 0 x 2 Inter – 2ª fase

Próximos compromissos do Internacional

Com o triunfo sobre o Nova Iguaçu, no Mané Garrincha, na última quarta-feira (13), o Colorado assegurou vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Portanto, a equipe aguarda a definição do seu próximo adversário, que será através de sorteio. O Inter retorna a campo pelas semifinais do Gauchão no próximo domingo (17), quando encara o Juventude.

Assim, no primeiro jogo deste estágio do Estadual, os comandados de Coudet vão a Caxias do Sul para confronto com o oponente, às 16h, no Alfredo Jaconi. A partida de volta, aliás, será no Beira-Rio, porém ainda sem data e horários definidos.

