STJD vota contra suspensão automática de John Textor

Após uma sessão realizada na manhã desta quinta-feira (14), em Belém, os membros do STJD votaram de forma contrária a suspensão automática de John Textor. A maioria da mesa entendeu que é necessário aguardar pelos processos legais e pela denúncia da procuradoria. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Júnior Santos celebra classificação do Botafogo e diz que 2023 ficou para trás

Aliás, os advogados de John Textor entendem que não é papel do STJD interferir neste tipo de caso. A ideia do empresário é apresentar as provas apenas para Polícia Federal e ao Ministério Público.

John Textor é acusado de retardar o cumprimento da decisão. O empresário deve ser denunciado no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode receber uma punição de até 360 dias de suspensão.

O STJD foi autorizado para investigar os próximos passos do caso. O pleno entendeu que instâncias esportiva e criminal são complementares e não excludentes. Afinal, é a entidade que é responsável por aplicar punições esportivas em caso de condenação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.