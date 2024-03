Livro “O efeito Zico” será lançado na quarta-feira (20), com a presença do Galinho

Mais uma obra acerca da história de Zico será apresentada ao público. O livro “O efeito Zico”, escrito por Marcos Eduardo Neves, tem data de lançamento marcada para a próxima quarta-feira (20). No Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Galinho e o jornalista farão uma sessão de autógrafos, das 18h às 21h.

O exemplar detalhará experiências vividas por Zico. Além disso, contará o papel de liderança que o ex-jogador teve em diversas funções no futebol.

“Quando em posição de liderança, mesmo que não tenha a equipe mais genial e bem-preparada em mãos, [é preciso] saber fazer o possível e o impossível para criar um grupo unido em que um compense os pontos fracos do outro e que também ajude os colegas a se desenvolverem por meio do exemplo e da ética de trabalho. Não é sempre que o melhor vence, pois é importante fazer com que seus pares acreditem na sua liderança e também em si

mesmos”, escreveu Zico no texto de apresentação do livro.

O livro, da “Editora Planeta”, de 240 páginas, custará R$ 69,90. O pré-lançamento contou com a participação de ex-jogadores como Bebeto e Petković, nomes da musica como Xande de Pilares, além de amigos e familiares de Zico.

Sobre o autor

Jornalista de 48 anos, Marcos Eduardo Neves já escreveu livros sobre grandes nomes desportivos, como Alex de Souza, Heleno de Freitas, Renato Gaúcho, Loco Abreu, Nunes e Francisco Horta. Além disso, também é o autor da obra “Vendedor de sonhos”, sobre o publicitário Roberto Medina, criador do festival Rock in Rio.

