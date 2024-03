Com vitória do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo volta a fazer história

O craque português Cristiano Ronaldo voltou a fazer história no mundo do futebol. Movido a desafios, ele aproveitou a vitória do Al-Nassr sobre o Al Ain, em jogo das quartas de final da Liga dos Camões asiáticos, para chegar a uma importante marca.

Com o triunfo do time do português, Cristiano alcançou 800 vitórias em sua carreira. A Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS) fez o registro. As partidas contabilizadas são de clubes, além da seleção portuguesa.

Afinal, aos 39 anos, e com sua aposentadoria cada vez mais próxima, Ronaldo passou por grandes clubes como Manchester United, Real Madrid, Juventus, além, evidentemente, do All-Nassr. Pelas equipes, foram 675 vitórias. Já pela seleção portuguesa foram 125 triunfos.

Embora tenha chegado à marca, Cristiano Ronaldo não teve motivos para comemorar. Afinal, seu time venceu por 4 a 3, mas o jogo precisou ser decidido nos pênaltis. O All-Nassr foi eliminado. No confronto de ida, o time de Ronaldo perdeu por 1 a 0.

Cristiano Ronaldo pede perdão

Aliás, irritado com a eliminação, o craque português foi até as redes sociais para lamentar a queda na competição. Ele pediu desculpas aos torcedores.

“Obrigado pelo seu apoio. Nós encontraremos um jeito de dar a volta por cima e voltaremos mais fortes”, postou o atacante em suas redes sociais.

