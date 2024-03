Clayton é apresentado pelo Vasco: ‘Sonhava em voltar ao Brasil’

O atacante Clayton foi apresentado pelo Vasco, na tarde desta quinta-feira (14). Ao lado do Diretor de Futebol do clube, Alexandre Mattos, o jogador ostentou a camisa 9 e falou pela primeira vez de maneira oficial à torcida e imprensa.

Ele já até havia estreado pelo Cruz-maltino. Chegou no Rio de Janeiro no dia 6, e já foi a campo no domingo (10), na semifinal contra o Nova Iguaçu. Clayton comenta, então, sobre essa ‘correria’.

“Foi uma semana muito corrida, mas já estava treinando e jogando em Portugal. Quando chegou a proposta do Vasco, não pensei duas vezes. Cheguei, treinei, conheci a equipe e fui para o jogo. Procurei fazer o melhor dentro de campo, mesmo sem entrosamento”, revelou o atleta.

LEIA MAIS: Fim da novela? Nova Iguaçu x Vasco SERÁ no Maracanã

O atacante de 25 anos comentou, também, sobre sua relação com Pablo Vegetti. Ambos atuam na mesma posição, mas Clayton acredita que dá para jogar junto com o argentino, a exemplo do que aconteceu contra o Nova Iguaçu.

“Tenho uma relação muito boa com o Vegetti. Ele me acolheu muito bem. Podemos jogar juntos e também posso ser um substituto dele. Mas será opção do treinador. Posso jogar sozinho no ataque, como nas pontas também”, disse.

Os bastidores da apresentação do Clayton #VascoDaGama pic.twitter.com/1VBsbYU5N7 — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 14, 2024

Maior desafio é o Vasco?

Perguntado sobre ter retornado da Europa para seu país de origem, Clayton revelou, aliás, que já sonhava em voltar para o Brasil. Além disso, revelou que o Gigante da Colina será um dos ‘maiores desafios’ de sua carreira.

“Atuar pelo Vasco é um dos maiores desafios da minha vida como profissional. Quero ajudar o Vasco independente de qualquer situação. Eu sonhava em voltar para o Brasil, jogar em um clube gigante, com uma torcida maravilhosa. Foi isso o que me fez voltar. E pela estrutura do Vasco, para ajudar o Vasco”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Clayton é apresentado pelo Vasco: ‘Sonhava em voltar ao Brasil’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.