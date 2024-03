Gerson inicia trabalho de recuperação no Flamengo

Após realizar uma cirurgia no rim, Gerson retornou ao Ninho do Urubu e iniciou um trabalho de recuperação no Flamengo. O meio-campista deve retirar os pontos do procedimento na próxima sexta-feira (15/03). O jogador não entra em campo desde dia 15 de fevereiro. A informação é do “ge”.

A cirurgia de Gerson ocorreu no dia 1 de março. O volante, dessa forma, vinha usando os últimos dias para se recuperar do procedimento. No entanto, ele agora está de volta ao Flamengo. O jogador deve iniciar os trabalhos com bola no dia 25 de março. A expectativa é que retorne aos gramados no fim de abril ou começo de maio.

Retorno de Gerson ao Flamengo

Aliás, Gerson voltou ao Ninho do Urubu na última quarta-feira (13/03) e se mostrou animado pelo seu retorno ao Flamengo. O jogador, que antes usava o número 20, agora vai retornar para camisa 8, antes vestida por Thiago Maia.

“Sensação sensacional (risos). Muito feliz, honrado. Espero conquistar grandes coisas, como foi na primeira passagem aqui com o número 8 do Mengão. Estamos juntos. Sensação sensacional (risos)”, disse Gerson para Fla TV.

Aliás, Gerson disputou oito jogos e deu duas assistências em 2024. O volante é bem avaliado por Tite e, dessa forma, vinha atuando como capitão na temporada. O jogador já conquistou títulos expressivos pelo clube e é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro.

