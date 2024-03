Presidente da CBF participa da reunião do Conselho da Fifa

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, participou nesta quinta-feira (14) da reunião do Conselho da Fifa. No encontro virtual com Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol mundial, o brasileiro reforçou o combate ao racismo. Além disso, falou sobre a sede da Copa do Mundo feminina de 2027.

“Foi uma reunião extraordinária. O presidente Gianni Infantino anunciou que a Fifa fará um manifesto veemente contra o racismo em maio. Entendemos que seremos mais fortes com o envolvimento de todas as 211 associações membros”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

“Considero a decisão da Fifa uma vitória. Quando entrei no Conselho da Fifa, anunciei que a luta contra o racismo e qualquer tipo de discriminação seria uma das minhas bandeiras na entidade. O racismo é um crime que atinge a alma e não há mais espaço para racistas no futebol”, acrescentou o presidente da CBF.

Assim, como citado por Ednaldo Rodrigues, Gianni Infantino avisou que a Fifa fará um manifesto global de combate ao racismo. O anúncio das ações será feito no Congresso da Fifa, marcado para o dia 17 de maio, na Tailândia.

Sede da Copa do Mundo feminina de 2027

O encontrou nesta quinta detalhou como será a votação da escolha da sede da Copa do Mundo feminina de 2027. Aliás, além do Brasil, há outras duas candidaturas, essas em conjunto: Estados Unidos/México e Bélgica/Alemanha/ Holanda. Dessa forma, o anúncio do vencedor será no dia 17 de maio.

“Estamos entrando agora na reta final da campanha. A Copa do Mundo tem um papel estratégico no desenvolvimento do futebol feminino no nosso país Já cumprimos o caderno de encargos. Estamos agora trabalhando duro e pedindo voto aos eleitores”, detalhou o brasileiro.

