Grêmio tem disputa acirrada pela titularidade na sua meta

O Grêmio realizou seu penúltimo treino antes do primeiro jogo da semifinal do Gauchão contra o Caxias, nesta quinta (14). A comissão técnica do Imortal passou a ter uma dúvida no time titular a partir desta semana. No caso, Renato Portaluppi e sua equipe analisam qual a melhor opção para a meta. Possibilitar uma sequência a Caíque ou devolver a posição a Marquesín. Isso porque o arqueiro argentino recuperou-se de lesão muscular na coxa esquerda.

O problema retirou o goleiro de combate após quase uma semana. Simultaneamente, a contusão possibilitou Caíque a voltar aos 11 iniciais nesta temporada. Marchesín teve apresentações irregulares, principalmente com insegurança na derrota no Gre-Nal. Por outro lado, seu companheiro e ao mesmo tempo concorrente teve atuações seguras que justificam a continuidade no time titular.

Das 13 partidas do Tricolor Gaúcho até aqui na temporada, o argentino foi quem mais vezes atuou na meta da equipe. Ele chegou ao time coberto de prestígio pela sua experiência, já que tem 35 anos. Além do seu período de cinco anos na Europa, onde defendeu Porto e Celta de Vigo.

Ao todo, Marchesín esteve em campo em sete oportunidades. No entanto, por conta da lesão, não atua há três jogos. Importante ressaltar que na goleada sobre o Guarany de Bagé, Marchesín já tinha condições de atuar, mas Renato Gaúcho o preservou.

Aliás, o treinador indicou que Caíque poderia ser o titular nesta partida. Contudo, o comandante escalou Gabriel Grando na meta do Grêmio. Dos goleiros no elenco, Caíque é quem está em melhor momento. Afinal, ele foi o titular na posição em dois dos últimos três jogos do Imortal.

Números de Caíque e Marchesín em 2024

Caíque

– 5 jogos

– 4 gols sofridos

– 3 partidas sem levar gols

– Média de 0,8 gol sofrido por jogo

Marchesín

– 7 jogos

– 7 gols sofridos

– 3 partidas sem levar gols

– Média de um gol sofrido por jogo

Próximos compromissos do Grêmio

Renato Gaúcho e sua comissão técnica ainda terão o último treino, nesta sexta-feira (15), para definir quem será o goleiro titular do Imortal. Isso porque o primeiro jogo da semifinal do Gauchão contra o Caxias será no próximo sábado (16), às 16h30, no estádio Centenário.

