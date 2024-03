Fluminense receberá três patches para disputa da Libertadores

O Fluminense receberá três patches para disponibilizar em suas camisas na Libertadores deste ano. Atual detentor do troféu, o Tricolor receberá, então, o patch de campeão em exercício, além do patch com o número #1, em referência ao número de conquistas, e outro referente à participação na atual edição.

A entrega dos itens será, assim, no dia do sorteio da fase de grupos dos torneios sul-americanos, na sede da Conmebol, na próxima segunda-feira (18). A fase de grupos da Libertadores, aliás, começa em 3 de abril, indo até 29 de maio.

Fluminense atual campeão

Em 2023, o Fluminense conseguiu sua primeira conquista de Copa Libertadores na história. Venceu, no dia 4/11/23, o Boca Jrs, da Argentina, no Maracanã, em jogo épico: vitória por 2 a 1, com gols de Germán Cano e John Kennedy – este já na prorrogação.

O título serviu para encerrar o jejum tricolor de nunca ter conquistado um torneio sul-americano. E já deu tempo do Flu engatar outro título: venceu a Recopa Sul-Americana diante da LDU, em virada marcante no Maracanã após derrota em Quito.

O Fluminense ainda não sabe quando começará sua defesa ao título da Libertadores. Tudo vai depender do já citado sorteio, a ser realizado na próxima segunda.

