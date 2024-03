Minissérie sobre acidente no Ninho do Urubu estreia nesta quinta-feira (14)

Estreou nesta quinta-feira (14) a minissérie “O Ninho: Futebol & Tragédia”, que trata sobre o incêndio que atingiu o centro de treinamento do Flamengo em 2019. Exibida na Netflix, a obra conta com relatos emocionantes, com pais e mães expondo suas dores e a luta por justiça em nome de seus filhos.

Com a direção de Pedro Asbeg, a minissérie é dividida em três episódios. A produção conta com imagens inéditas do incêndio e também recria alguns momentos daquela noite, em cenas dramatizadas e gravadas pelo diretor. Assim, um dos principais objetivos do material é buscar explicações pela causa do incêndio.

Aliás, além de familiares das vítimas, jornalistas e outros profissionais do futebol também deram relatos.

O incêndio que matou 10 jovens não pode ser esquecido.

"O Ninho”, série documental que dirigi, vem pra contar a história que muitos querem apagar.

Pela memória dos que se foram, visibilidade dos que ficaram, em busca de justiça e punição aos responsáveis.

— Pedro Asbeg (@PedroAsbeg) March 4, 2024

Relembre o acidente

A tragédia no Ninho do Urubu aconteceu na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019. O incêndio começou com um curto-circuito no sistema de ar condicionado. No total, 10 jovens morreram. Além disso, 13 atletas conseguiram escapar e outros três ficaram feridos.

O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou 11 pessoas pela tragédia. Entre elas, aliás, está o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello.

