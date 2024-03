O Botafogo vem demonstrando muita eficiência sob comando de Fábio Matias. Afinal, os jogadores alvinegros marcaram 15 gols nos cinco primeiros jogos do técnico, totalizando uma média de três bolas na rede por partida. O treinador chegou ao profissional depois da demissão de Tiago Nunes e vem conseguindo dar conta do recado.

LEIA MAIS: Júnior Santos celebra classificação do Botafogo e diz que 2023 ficou para trás

Números de Fábio Matias no Botafogo

Nos primeiros jogos do técnico, os jogadores alvinegros venceram um clássico, aplicaram uma goleada histórica no Nilton Santos e se classificaram para fase de grupos da Libertadores. O treinador ainda é interino, mas vem obtendo bons números no clube.

Jogos de Fábio Matias pelo Botafogo

Bota 6 x 0 Aurora

Fluminense 2 x 4 Bota

Bota 2 x 1 Bragantino

Sampaio Corrêa 1 x 2 Bota

Bragantino 1 x 1 Bota

Aliás, dos 15 gols feitos neste período, sete foram marcados por Júnior Santos. O atacante marcou gols decisivos na Libertadores e teve uma papel determinante na classificação. O jogador vem sendo um dos destaques do Glorioso em 2024 e vive um momento especial no Rio de Janeiro.

Depois da classificação para fase de grupos da Libertadores, Fábio Matias agora concentra esforços no fim de semana. Afinal, o Botafogo entra em campo no próximo domingo (17/03), diante do Sampaio Corrêa, às 16h, no Nilton Santos, pela Taça Rio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo mostra eficiência com Fábio Matias; veja os números apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.