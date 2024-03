Liga Europa: West Ham goleia Freiburg com gol de Paquetá e vai às quartas

O West Ham está nas quartas de final da Liga Europa. Com direito a gol de Lucas Paquetá, os Hammers venceram o Freiburg por 5 a 0, nesta quinta-feira (14), no Estádio Olímpico de Londres e avançaram de fase. Além do brasileiro, que inaugurou o marcador, Bowen, Cresswell e Kudus, duas vezes, balançaram a rede para os donos da casa. Dessa maneira, o clube inglês conseguiu se recuperar da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, na Alemanha, e fez valer o mando de campo para confirmar a classificação.

Agora, o West Ham aguarda o sorteio da Uefa que será realizado nesta sexta-feira (15), para saber quem será o adversário na próxima fase. Além disso, os Hammers se juntaram a Milan, Benfica e Olympique de Marselha como as equipes que confirmaram a classificação na primeira leva de jogos desta quinta-feira.

Por outro lado, o Freiburg se despede da Liga Europa após chegar a Londres com a vantagem do empate. Isto porque os alemães venceram o jogo de ida por 1 a 0. Mas, logo aos nove minutos de jogo nesta quinta-feira, Paquetá mostrou que o duelo na Alemanha havia sido um acidente de trabalho do West Ham.

Oitavas de final da Liga Europa

Quinta-feira (14/3)

Slavia Praga 1×3 Milan*

Rangers 0x1 Benfica*

Villarreal 3×1 Olympique de Marselha*

West Ham 5×0 Freiburg*

Atalanta x Sporting (1×1 no jogo de ida) – 17h

Brighton x Roma (0x4 no jogo de ida) – 17h

Leverkusen x Qarabag (2×2 no jogo de ida) – 17h

Liverpool x Sparta Praga (5×1 no jogo de ida) – 17h

*classificados para as quartas de final

