Fluminense tem desfalques e retornos para semi com o Flamengo

A semifinal do Campeonato Carioca se aproxima, e o Fluminense segue à tona na preparação para o clássico com o Flamengo, no sábado (16). E, para o jogo em questão, a tendência é Fernando Diniz ter desfalques e retornos.

Serão pelo menos quatro ausências e duas voltas no Tricolor. O último desfalque confirmado foi o ponta Douglas Costa, que viu ser diagnosticada uma lesão no músculo anterior da coxa direita.

Além dele, Samuel Xavier, Marlon e Thiago Santos também estarão fora de combate. O lateral-direito está com um problema na panturrilha, enquanto o zagueiro sofre com dores no joelho. O volante (improvisado de zagueiro), suspenso, cumpre automática por expulsão no jogo de ida.

Já quanto aos retornos, André e Gabriel Pires estão aptos a ir a campo. O primeiro, por ter cumprido suspensão automática no sábado (9). Já o segundo está recuperado de uma lesão muscular podendo, assim, voltar a ficar à disposição de Fernando Diniz.

André deverá voltar, então, ao time titular. Enquanto Pires, por sua vez, deve ficar como opção no banco. Ele atuou em apenas duas partidas no ano – contra Nova Iguaçu e Madureira.

