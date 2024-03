Milan volta a vencer e avança às quartas da Liga Europa

O Milan voltou a vencer o Slavia Praga, desta vez por 3 a 1, e avançou às quartas de final da Liga Europa. O Rossonero não teve problemas para alcançar a próxima fase e terminou o confronto com os tchecos com o placar agregado de 7 a 3. Outros times que passaram de fase foram Benfica, Olympique de Marselha e West Ham.

Agora, estas quatro equipes aguardam o sorteio da Uefa para conhecer seus adversários. A entidade vai definir os duelos nesta sexta-feira pela manhã.

Na capital tcheca, o Milan entrou com a faca e o queijo na mão diante do Slavia Praga. Isso porque havia vencido, em Milão, por 4 a 2 na partida de ida. Apesar da vantagem, o técnico Stefano Pioli mandou a campo praticamente todo o time titular.

E a vida do Rossonero foi facilitada logo aos 19 minutos, quando Holes levou vermelho após falta dura. Com um a mais, a equipe italiana foi para cima e construiu o placar na etapa inicial. O primeiro gol saiu aos 32, com Pulisic. Loftus-Cheek e Rafael Leão marcaram mais dois antes do intervalo. Com a classificação na mão, o Milan apenas administrou o resultado no segundo tempo. Jurasek, já nos minutos finais, descontou para os tchecos.

West Ham massacra o Freiburg

O West Ham é mais um time nas quartas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, a equipe inglesa massacrou o Freiburg por 5 a 0, com direito a gol de Lucas Paquetá, após cobrança de escanteio. Os outros gols foram de Bowen, Cresswell e dois de Kudus. Na ida, os alemães haviam vencido por 1 a 0.

Benfica elimina o Rangers

Com gol de Rafa Silva, aos 20 do segundo tempo, o Benfica venceu o Rangers, em Glasgow, e avançou às quartas de final da Liga Europa. A equipe portuguesa segurou o resultado até o fim e conseguiu classificação na competição. A partida de ida, no Estádio da Luz, terminou em 2 a 2.

Olympique nas quartas

Outro a passar de fase foi o Olympique de Marselha. Fora de casa, os franceses fizeram o valer a goleada por 4 a 0 na ida para avançar na Liga Europa. O Villarreal foi valente, chegou a abrir 3 a 0, mas cedeu um gol. No fim, triunfo insuficiente dos espanhóis por 3 a 1. Capoue, Sorloth e Mosquera fizeram para o Submarino Amarelo, enquanto Clauss descontou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Milan volta a vencer e avança às quartas da Liga Europa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.