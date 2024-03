São Bernardo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta quinta-feira (14/3), às 20h (de Brasília), no 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Corinthians se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil-2024. Na fase anterior, o time do ABC eliminou o Olaria. Já o Timão passou pelo Cianorte. No duelo desta quinta, quem vencer, avança. Se der empate, pênaltis. E a Voz do Esporte vai fazer a cobertura completa destre duelo decisivo. A narração é do elétrico Christian Rafael, que também estará no comando da cobertura que começa bem antes, às 18h30, com um esquenta muito especial que te colocará dentro do estádio e ainda trará todas as informações relevantes do mundo do futebol.