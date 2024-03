Em duelo pela terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza recebe, nesta quinta-feira (14/3) os pernambucanos do Retrô pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo ser às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, e quem vencer avança. Caso termine empate, pênaltis. A Voz do Esporte transmite a partida a partir das 20h, sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração, assim que a bola rolar.

Os comentários desta partida pela Copa do Brasil são de Figueiredo Jr. Já André Bachá está com as reportagens.

