Liverpool atropela Sparta Praga e vai às quartas da Liga Europa

O grande favorito ao título da Liga Europa fez mais uma vítima na segunda principal competição de clubes da Uefa. Nesta quinta-feira (14), o Liverpool atropelou o Sparta Praga por 6 a 1, em Anfield, e avançou para as quartas de final com o incrível placar agregado de 11 a 2. Darwin Núñez, Clark, Salah, Gakpo, Szoboszlai e Elliott balançaram a rede para os donos da casa. Por outro lado, Birmancevic anotou o gol de honra para o clube da República Tcheca.

Embora o Liverpool tenha praticamente encaminhado a classificação com o jogo de ida, no qual venceu por 5 a 1 na República Tcheca, os Reds não colocaram o pé no freio e mantiveram a seriedade neste duelo da volta. Assim, o técnico Jurgen Klopp fez apenas algumas alterações pontuais na equipe e manteve o time forte e competitivo para buscar mais uma goleada na competição.

Agora, o Liverpool aguarda o sorteio da Uefa que será realizado nesta sexta-feira (15), para saber quem será o adversário nas quartas de final. Além disso, os Reds se juntaram a Milan, Benfica, Olympique de Marselha e West Ham, equipes que confirmaram a classificação na primeira leva de jogos desta quinta-feira.

Liverpool x Sparta Praga

Se a classificação já estava praticamente confirmada antes da bola rolar, o Liverpool assegurou a vaga em menos de 15 minutos. Darwin Núñez, Clark, Salah e Gakpo abriram uma vantagem de 4 a 0 para os Reds e a partida ficou ainda mais tranquila. Pelo lado do Sparta Praga, Birmancevic apareceu aos 41 minutos para finalizar de dentro da área e anotou o gol de honra dos visitantes.

Na segunda etapa, o Liverpool voltou com algumas alterações na equipe, mas o cenário foi parecido. Logo aos dois minutos, Szoboszlai ampliou a vantagem, enquanto Elliott, que entrou após o intervalo, anotou o sexto dos Reds aos nove minutos. Com o resultado garantido, os donos da casa apenas controlaram a partida e placar de 6 a 1 prevaleceu até o apito final.

