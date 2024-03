Ferj define árbitros para as semifinais do Cariocão

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) definiu nesta quinta-feira os árbitros para os jogos de volta da semifinal do Campeonato Carioca 2024. No sábado, Flamengo e Fluminense definem o primeiro finalista, enquanto no domingo é a vez de Nova Iguaçu e Vasco se enfrentarem. Os dois jogos acontecerão no Maracanã.

A escolha dos nomes aconteceu em conjunto com os clubes. Em reunião na Ferj, o Departamento de Arbitragem deixou as equipes se manifestarem e darem suas opiniões.

A dupla Fla-Flu escolheu Wagner Nascimento Magalhães para o clássico de sábado, às 21h (de Brasília). O VAR ficará a cargo de Rodrigo Nunes de Sá. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0. Por ter feito campanha melhor na Taça Guanabara, o time de Tite pode até perder por dois gols de diferença para avançar à final.

Já na partida entre Nova Iguaçu e Vasco, Yuri Elino será o árbitro principal, enquanto Rodrigo Carvalhaes de Miranda ficará no VAR. O jogo será no domingo, às 16h (de Brasília). Na ida, as equipes empataram em 1 a 1. O Vasco precisa vencer para chegar à decisão, já que o um novo empate dá a vantagem à Laranja da Baixada.

