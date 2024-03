Aston Villa atropela o Ajax e está nas quartas de final da Liga Conferência

Além dos jogos da Europa League, a tarde desta quinta-feira (14) também contou com as partidas decisivas das oitavas de final da Liga Conferência. No confronto entre Aston Villa e Ajax, o time inglês levou a melhor. Após empate sem gols no primeiro jogo, Ollie Watkins, Leon Bailey, Jhon Durán e Moussa Diaby garantiram a vitória por 4 a 0 e, assim, a classificação às quartas. Aliás, durante o confronto, a equipe holandesa teve um jogador expulso.

Em resumo, o Aston Villa foi predominante em campo, sem dar chances para o Ajax. Com o apoia da torcida no Estádio Villa Park, a equipe de Unai Emery não encontrou dificuldade contra uma partida abaixo do esperado dos comandados de John van´t Schip.

Mais cedo, a Fiorentina, da Itália, empatou com o Maccabi Haifa, de Israel, por 1 a 1. No entanto, como venceu o jogo de ida por 4 a 3, ficou com a classificação. Além disso, o PAOK, da Grécia, que perdeu o primeiro confronto para o Dínamo de Zagreb, da Croácia, por 2 a 0, venceu o jogo de volta por 5 a 1 e ficou com a vaga.

Veja os resultados dos jogos desta quinta-feira (14)

Fenerbahçe 0x1 Union (3×0 no jogo de ida)

Fiorentina 1×1 Maccabi Haifa (4×3 no jogo de ida)

PAOK 5×1 Dínamo (0x2 no jogo de ida)

Plzen 0x0 Servette (0x0 no jogo de ida)

Club Brugge 3×0 Molde (1×2 no jogo de ida)

Aston Villa 4×0 Ajax (0x0 no jogo de ida)

Lille 1×1 Sturm (3×0 no jogo de ida)

Maccabi Tel Aviv x Olympiacos (4×1 no jogo de ida) *

* jogo em andamento

