Artilheiro do Cruzeiro, Dinenno treina novamente e deve ir a jogo

O Cruzeiro deve contar com um retorno de peso ao time titular para a semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado (16), contra o Tombense, pelo jogo da volta. Trata-se do atacante Juan Dinenno.

O argentino treinou pelo segundo dia seguido após ter sido poupado na partida de ida, no último domingo (10), em Ipatinga. Ele começou o duelo no banco, entrando, então, no decorrer da etapa complementar no empate por 0 a 0.

Dinenno é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, já marcando quatro gols – todos pelo Campeonato Mineiro. A tendência é que ele volte a ser titular, com Rafael Elias, assim, voltando para o banco.

Outro que pode pintar no time é Rafa Silva, que não atua desde fevereiro, em vitória diante do Atlético-MG. Ele treinou pelo terceiro dia seguido e animou a comissão técnica da Raposa.

Mas, se tem um retorno importante, o técnico Nicolás Larcamón também conta com desfalques. Os suspensos Zé Ivaldo e Marlon darão lugar a Neris e Villalba.

A partida de volta contra o Tombense acontece no sábado, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão. O Cruzeiro tem a vantagem de dois resultados iguais. Isso porque teve melhor campanha, o que o garante na final com um simples empate.

Se avançar, enfrenta o vencedor de Atlético x América. O jogo terá como árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG). Será apenas sua primeira aparição em jogos do Cruzeiro na temporada 2024.

