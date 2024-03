Toulouse x Lyon: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no Campeonato Francês. Nesta sexta-feira (15), Toulouse e Lyon se enfrentam às 17h (de Brasília), na partida de abertura da 26ª rodada da Ligue 1. O duelo no Estádio Municipal de Toulouse é um confronto direto no meio da tabela, entre duas equipes que ainda sonham em brigar na parte de cima da tabela.

Como chega o Toulouse

Os donos da casa vêm de uma derrota para o Le Havre na última rodada, fora de casa, que encerrou uma sequência de três vitórias do Toulouse no Campeonato Francês. Dessa maneira, o time ficou com os mesmos 29 pontos, na 11ª posição.

Além disso, um triunfo nesta sexta-feira garante que o Toulouse ultrapasse o próprio Lyon na tabela de classificação.

Como chega o Lyon

Por outro lado, o Lyon vive um processo de recuperação na temporada e vem de bons resultados na Ligue 1. Dessa forma, o time venceu quatro dos últimos cinco jogos e chega embalado para despachar um concorrente direto e se aproximar da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Assim, o Lyon aparece na 10ª posição, com 31 pontos, 11 a menos que o Lens, na quinta posição, que garante vaga na próxima edição da Liga Conferência.

Toulouse x Lyon

26ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 15/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Toulouse (FRA)

Toulouse: Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra; Sierro, Spierings; Suazo, Donnum, Gboho; Dallinga. Técnico: Carles Martínez Novell.

Lyon: Lopes; Kumbedi, Mata, Caleta-Car e Tagliafico; Caqueret, Matic e Mangala; Nuamah, Lacazette e Cherki. Técnico: Pierre Sage

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

