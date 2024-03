Postagem do Real Madrid quase tirou Vini Jr. de jogo decisivo

O Real Madrid passou, há duas semanas, por uma grande crise interna envolvendo o brasileiro Vinícius Junior. Ele ameaçou não entrar em campo após o próprio clube postar uma foto do jogador com uma logomarca que comparava o homem ao macaco, numa citação a evolução humana. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘Relevo’.

O problema aconteceu a dois dias do jogo contra o Valencia. Justamente na ocasião, Vini faria seu 250° jogo pelos merengues e voltava ao Estádio Mestalla, onde sofreu atos racistas no ano passado. A logomarca exibida era a do grupo de DJs israelenses Vini Vici, que tem uma imagem da evolução humana como sua marca.

Mas a postagem, que passou despercebida pelos diretores do clube, ficou no ar por cerca de duas horas. Vinícius, ao ver a imagem, ameaçou não jogar, se sentindo ofendido. O diretor geral do Real Madrid, José Angel Sanchez, precisou intervir diretamente e prometeu que tomaria medidas para responsabilizar os funcionários que fizeram a postagem.

Mesmo com a grande confusão, Vini entrou em campo e fez os dois gols de seu time, no empate em 2 a 2 com o Valencia. O Real Madrid não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

