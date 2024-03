Flamengo vence o Rosario Central de virada e vai à final da Libertadores Sub-20

O Flamengo está na final da Libertadores Sub-20 2024. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro venceu o Rosario Central (ARG) de virada, por 2 a 1, e vai disputar a decisão no fim de semana. Em jogo realizado no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, Lorenzo Moscoloni marcou para os argentinos no primeiro tempo, mas o zagueiro Iago fez os dois gols que deram o triunfo ao time carioca na etapa final.

A decisão acontece no próximo domingo, às 15h (de Brasília), novamente no Estádio Domingo Burgueño. Após eliminar o Rosario Central, o Flamengo enfrentará o Boca Juniors (ARG), atual campeão, que eliminou o Aucas (EQU) também nesta quinta-feira, por 2 a 1. O Rosario Central entra em campo no sábado para decidir o terceiro lugar com o Aucas.

O jogo

Em um começo de jogo truncado, de poucas oportunidades, qualquer erro seria fatal. E foi. Aos 19 minutos, afinal, após cruzamento da direita feito por Fernández, Carbone furou ao tentar cortar a bola, e Moscoloni ficou com a sobra. Dessa forma, livre na segunda trave, o camisa 3 só escorou na entrada da pequena área para marcar. A partir daí, o Rubro-Negro se viu obrigado a sair mais para o jogo, mas criou pouco, apesar de ter o controle da partida. A melhor chance foi aos 44, em jogada de Weliton, que tocou para Shola. O nigeriano, porém, bateu fraco e parou em defesa do goleiro Zayas.

Após conversa no intervalo, contudo, o time rubro-negro voltou com postura completamente diferente e passou a dominar os argentinos. O camisa 10 Lorran fez o que se esperava e passou a ser o cérebro da equipe de Mario Jorge. Aos nove, afinal, em passe de Lorran, Wallace Yan foi derrubado por Muia na área, e o juiz deu pênalti. Na cobrança, o zagueiro Iago deslocou o goleiro e empatou. O Flamengo seguiu pressionando e chegou à virada aos 26. Zé Welinton cobrou escanteio pela esquerda, e Iago apareceu mais uma vez, agora para cabecear e marcar. Dessa forma, o defensor chegou a quatro gols no torneio e é um dos artilheiros da competição.

ROSARIO CENTRAL 1 X 2 FLAMENGO

Libertadores Sub-20 2024 – Semifinal

Data: 14/03/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU)

ROSARIO CENTRAL: Zayas; Ruíz, Muia, Giménez e Moscoloni (Pelozo, 35’/2ºT); Cerrudo, Salteño (Segovia, 24’/2ºT), Fernández e Serra (Bonesso, 35’/2ºT); Gutiérrez e Ponce (González, 24’/2ºT). Técnico: Matías Lequi

FLAMENGO: Lucas Furtado; Lucyan, Iago, Carbone e Zé Welinton; Rayan Lucas, Caio Garcia e Lorran (João Souza, 47’/2ºT); Wallace Yan, Shola (Victor Silva, 47’/2ºT) e Weliton (Pedro Estevam, 41’/2ºT). Técnico: Mario Jorge

Gols: Moscoloni, 19’/1ºT (1-0); Iago, 11’/2ºT (1-1); Iago, 26’/2ºT (1-2)

Árbitro: Juan López (PAR)

Assistentes: Eduardo Britos (PAR) e Nancy Fernández (PAR)

VAR: Fernando López (PAR)

Cartão Amarelo: Cerrudo (CEN); Lorran e Shola (FLA)

Cartão Vermelho: –

