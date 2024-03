Depois do diretor de futebol Anderson Barros, agora foi a presidente Leila Pereira que demonstrou a indignação com a punição sofrida pelo São Paulo após a confusão no clássico contra o Palmeiras. Nesta quinta-feira (14), ela afirmou que esperava uma punição mais rigorosa aos dirigentes tricolores. Eles fizeram um acordo com o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) e o clube terá que pagar R$ 200 mil como multa pecuniária.

Mas Leila Pereira esperava uma suspensão a dirigentes como o diretor tricolor Carlos Belmonte. Ele dirigiu-se ao técnico palmeirense Abel Ferreira como ‘português de m.’, em meio à confusão. Em entrevista ao programa ‘Mais Você, da TV Globo, a mandatária palmeirense disse estar revoltada e considerou que os pedidos de desculpa de Belmonte foram falsos:

“Recentemente, aconteceu um fato com um rival da gente e o que esperávamos era um julgamento. O que não pode acontecer são pedidos falsos de desculpas, abrindo precedentes muito complicados. Pois agora você pode xingar, só pagar uma multa e tudo bem. Estou falando do jogo contra o São Paulo. Fiquei muito revoltada com o acordo que fizeram. Os jogadores e dirigentes tinham que ser julgados pelo que fizeram”.

Palmeiras e São Paulo estão classificados às quartas de final do Paulistão e podem até se enfrentar nas semifinais. O Verdão enfrenta a Ponte Preta e o São Paulo, o Novorizontino, no próximo fim de semana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Leila mostra indignação com multa a dirigentes do São Paulo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.