Assim como aconteceu com a Liga dos Campeões na quarta-feira passada (13), as Ligas Europa e Conferência também definiram os clubes classificados às quartas de final das respectivas competições nesta quinta (14). A segunda e a terceira liga européia em termos de importância tiveram uma tarde agitada, repleta de gols e até algumas goleadas.

Na Liga Europa, Liverpool, Benfica, Olympique de Marselha, West Ham, Atalanta, Bayer Leverkusen e Roma são os oito clubes que seguem na competição. Já na Liga Conferência passaram para a proxima fase Fenerbahçe, Fiorentina, PAOK, Vitória Pilsen, Aston Villa, Club Brugge e Lille.

Os dezesseis jogos aconteceram nesta quinta e os ataques estavam inspirados: Foram anotados 56 gols, o que dá uma média de 3,5 gols por partida. Os destaques, desse modo, ficaram por contas das goleadas.

Pela Liga Europa, o West Ham fez 5 a 0 no Freiburg e o Liverpool, 6 a 1 no Sparta Praga. Contudo, a Liga Conferância também não ficou atrás. O PAOK aplicou 5 a 1 no Dinamo Zagreb, o Aston Villa não tomou conhecimento do Ajax e goleou por 4 a 0 e, por fim, o Olympiacos, fora de casa, impôs 6 a 1 no Maccabi Tel Aviv.

A expectativa agora fica por conta do sorteio. Do mesmo modo que na Liga dos Campeões, os confrontos e o chaveamento até as finais serão conhecidos nesta sexta. Como também não há impedimentos quanto a confrontos, a Liga Europa pode, por exemplo, colocar Liverpool e Roma frente a frente. Já na Conferência, Fiorentina e Aston Villa tem a possibilidade de disputarem uma vaga nas semifinais.

O post Liga Europa tem classificados às quartas de final definidos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.