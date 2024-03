Saiba quem é o jogador do Arsenal que pediu para ficar fora de amistoso com Brasil

Ao anunciar nesta quinta-feira (14) a lista da seleção da Inglaterra para a Data-Fifa, o técnico Gareth Southgate comunicou que Ben White, defensor do Arsenal, se recusou a ser convocado para os amistosos. Assim, os europeus terão uma baixa importante no duelo que ocorrerá no dia 23 de março, em Wembley.

“Recebemos uma ligação do Edu na última semana e ele disse que Ben (White) não queria ser considerado para a seleção da Inglaterra neste momento. Portanto, é uma grande pena. Um jogador que levamos para a Euro, para a Copa do Mundo… Falei com ele depois do Qatar porque queria chamá-lo”, destacou.

O treinador fez questão de botar panos quentes sobre rumores de que White teria desavenças com Steve Holland, membro da comissão técnica inglesa. Além disso, afirmou que a recusa não será empecilho para o defensor retornar futuramente à seleção inglesa em caso de mérito.

‘Não há problema algum entre nós. Aliás, quero a porta bem aberta. Ele estaria nesta equipe. Mas não está disponível para nós e preciso me concentrar em quem pode nos ajudar”, frisou Southgate.

Ben White já teve outros problemas com a seleção inglesa. Depois da classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, o defensor solicitou dispensa e voltou para o seu país. Ele não chegou a jogar o torneio de seleções.

