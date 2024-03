Igor Tudor é apontado como novo técnico da Lazio pela imprensa italiana

Apenas um dia após a oficialização da renúncia de Maurizio Sarri, a Lazio já tem um novo treinador. Pelo menos é o que afirma a imprensa italiana. De acordo com informações de Gianluca Di Marzio, da Sky Sport, o técnico que assumirá o comando dos biancocelesti é Igor Tudor.

Se confirmado, não será uma novidade para Tudor treinar na Itália. O croata já dirigiu o Hellas Verona (2021/22), a Udinese (2017/19) e foi assistente técnico na Juventus (2020/21).

A mesma fonte relata que o treinador croata se encontrou, junto com seu agente, na noite desta quinta-feira com o presidente e o diretor esportivo da Lazio. O contrato de Tudor terá a duração de um ano e meio, com uma opção para mais um ano.

Por fim, o técnico pediu demissão após a derrota por 2 a 1 para a Udinese, segunda-feira (11), pelo Campeonato Italiano. Ademais, Sarri chegou à Lazio em 2021 e viveu seu melhor momento na temporada passada, quando a equipe terminou s Série A na segunda posição.

No momento, em resumo, os romanos estão na nona posição na tabela da competição, a 30 da líder Internazionale e 11 da zona da classificação para a Liga dos Campeões.

