Corinthians bate o São Bernardo e avança na Copa do Brasil

Em um jogo bastante truncado, o Corinthians se sobressaiu e venceu o São Bernardo por 2 a 0, nesta quinta-feira (14), no estádio Primeiro de Maio, pela segunda fase da Copa do Brasil. Logo no primeiro tempo, Yuri Alberto e Pedro Raul marcaram para o Timão. Contudo, o jogo também ganhou tons violento, já que Rodrigo Garro, António Oliveira e Hélder receberam o cartão vermelho durante a partida. Aliás, o árbitro Bráulio da Silva Machado distribuiu 13 cartões durante o embate. Entretanto, nada que atrapalhasse a classificação alvinegra para a terceira fase da competição.

Corinthians avassalador no primeiro tempo

O Corinthians abriu o placar antes do São Bernardo pegar a bola. O Timão deu a saída, trocou passes e envolveu a marcação adversária até os dois minutos. Foi quando Raniele recebeu passe dentro da área e acabou derrubado. Assim, pênalti marcado e muito bem cobrado por Yuri Alberto que fez 1 a 0. Em desvantagem, o Bernô até teve mais posse de bola, mas encontrava dificuldades. Aos 25 o Corinthians ampliou com Pedro Raul, aproveitando bom cruzamento de Wesley.

Rodrigo Garro é expulso em grande polêmica

Tudo corria bem para o time de António Oliveira, mas tudo mudou aos 43 minutos. Afinal, Rodrigo Garro se desentendeu com Hélder antes de cobrança de escanteio, foi empurrado e, mesmo sem ter reagido e recebeu o segundo cartão amarelo. A expulsão revoltou os jogadores do Corinthians, mas não houve quem convencesse o árbitro Bráulio da Silva Machado do contrário. Com um a mais, o Tigre criou a melhor oportunidade aos 47, quando Silvinho recebeu cruzamento rasteiro e chutou de primeira. Cássio fez grande defesa.

Segundo tempo

Com um a mais, o São Bernardo se lançou ao ataque e quase descontou em uma bomba de Vitor Ricardo, mas parou em grande defesa de Cássio. Contudo, a vantagem numérica do Bernô durou pouco. Afinal, Hélder, que estava envolvido na confusão com Garro, cortou um passe com o braço, recebeu o segundo amarelo e também foi expulso. Com igualdade no número de atletas em campo, o jogo voltou a ficar parelho. Aos 31 minutos, o Corinthians quase mata o jogo. Após passe de Fagner, Rodrigo Souza se enrolou com a bola, que sobrou para Yuri Alberto. O camisa 9 mandou para o fundo das redes, mas o árbitro assinalou impedimento do centroavante no começo da jogada. Nada que tirasse a alegria dos corintianos presentes no Primeiro de Maio. Classificação Alvinegra para a terceira fase da Copa do Brasil.

SÃO BERNARDO 0x2 CORINTHIANS

Segunda fase da Copa do Brasil

Data e horário: 14/03/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Vitor Ricardo, Helder Maciel, Rafael Forster e Arthur Henrique (Davi Gabriel, intervalo); Alan Santos (Kayke, intervalo), Lucas Lima (Rodrigo Souza, 27’/1°T) e Wesley Dias (Hannyel, 29’/2°T); Lucas Tocantins e Silvinho; Matheus Régis (Luiz Filipe, 22’/2°T). Técnico: Márcio Zanardi

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Guilherme Biro, 51’/2°T) e Rodrigo Garro; Pedro Raul (Romero, 26’/2°T), Wesley (Matheus França, intervalo) e Yuri Alberto (Cacá, 32’/2°T). Técnico: António Oliveira

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Alan Santos, Hélder, Silvinho, Lucas Tocantins, Rafael Forster e Hannyel (SBO); Rodrigo Garro, Raniele, Matheus França e Fagner (COR)

Cartão vermelho: Hélder (SBO); Rodrigo Garro e António Oliveira (COR)

Gols: Yuri Alberto, 05’/1°T (0-1); Pedro Raul, 25’/1°T (0-2)

