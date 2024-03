De olho na Portuguesa, Santos treina cobranças de pênalti

Nesta quinta-feira (14), o elenco do Santos treinou pênaltis no CT Rei Pelé, visando o confronto deste fim de semana, contra a Portuguesa. Existe a possibilidade da partida ir para as penalidades caso haja empate. Dessa forma, a equipe comandará por Fábio Carille já está se precavendo para a eventualidade. Afinal, das últimas três vezes em que precisou ir para a marca da cal, perdeu duas.

Além das cobranças de penalidades máximas, Carille também treinou lances de bola parada. A ideia é explorar as jogadas aéreas e tentar surpreender a Lusa, contando com a força física de jogadores como Otero e Guilherme no setor de ataque. Outros dois jogadores recentemente inscritos no Campeonato Paulista, Bruno Marques e Vinicius Balieiro também treinaram com o restante do grupo.

O meia Giuliano, mais uma vez, esteve em campo para participar das atividades. Mas já é certo que ele começará no banco de reservas. Embora recuperado fisicamente de uma lesão na panturrilha direita, ele ainda não pode começar jogando. Carille pretende contar com o meio-campista por cerca de 25 minutos na etapa final.

Santos x Portuguesa, pelas quartas de final do Paulistão, é no domingo, às 20h15.

