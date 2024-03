A sexta-feira será de convocações, no plural, para as Seleções Brasileiras Sub-20 e principal feminina. O evento, afinal, acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a partir das 16h (de Brasília).

A equipe sub-20, comandada pela técnica Rosana Augusto, disputará o Sul-Americano da categoria entre os dias 11 de abril e 5 de maio. A competição acontecerá em Guayaquil, no Equador. Dessa forma, o anúncio da lista será a primeira. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Venezuela, Chile e Bolívia.

Logo depois, porém, o técnico Arthur Elias anunciará a lista para a SheBelieves Cup, que acontecerá nos Estados Unidos, entre 6 e 9 de abril. Após o vice-campeonato da Copa Ouro, as atletas brasileiras voltam ao país norte-americano. O torneio terá mais três países (Canadá, Japão e Estados Unidos.) O Brasil encara as canadenses, e quem vencer enfrenta o vencedor do duelo entre japonesas e estadunidenses na decisão. Quem perder disputará o terceiro lugar.

As Seleções Brasileiras vêm em processo de reformulação após a campanha vexatória na Copa do Mundo, no ano passado. O Brasil, então comandado por Pia Sundhage, caiu na fase de grupos do torneio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Seleções Brasileiras feminina serão convocadas nesta sexta-feira; saiba mais apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.