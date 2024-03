O Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0, nesta quinta-feira (14), no estádio Primeiro de Maio e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Os gols do Timão foram marcados por Yuri Alberto e Pedro Raul. Aliás, o camisa 9 teve novamente mais uma boa atuação e marcou pela quinta partida seguida.

Com o tento, Yuri Alberto chegou aos seis gols e assumiu a artilharia do Corinthians na temporada. Após o embate, o centroavante destacou a força do elenco e afirmou que o ambiente do clube ficou mais leve desde a chegada de António Oliveira.

“Destacar a entrega da equipe junto do trabalho do António, no dando um gás e ânimo muito grandes. Dia a dia alegre, diferente, traz nossa alegria para dentro de campo. A gente consegue atuar da melhor maneira. Período é de bastante trabalho, treinador acabou nos poupando nesse ultimo jogo (contra o Água Santa), deu espaço para os mais jovens. Hoje o Breno conseguiu iniciar, infelizmente pela ausência de Maycon, mas respondeu bem, tem muita qualidade”, disse Yuri Alberto, após a partida.

Yuri Alberto e Corinthians vão demorar para entrar em campo novamente

Agora, o Timão aguarda o sorteio para saber quem será o seu adversário na próxima fase da competição. Aliás, o Corinthians também terá que esperar bastante tempo para voltar em campo. Afinal, eliminado do Paulistão, o Alvinegro só volta a jogar no Campeonato Brasileiro que começa daqui um mês.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Yuri Alberto ressalta mudança de ambiente após chegada de António Oliveira apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.