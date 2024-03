São Paulo inscreve André Silva, que pode estrear no domingo

O São Paulo inscreveu o atacante André Silva no Campeonato Paulista. Assim, o jogador recém-contratado já pode fazer sua estreia no domingo (17), contra o Novorizontino, pelas quartas de final da competição. André entra no lugar do volante Rodrigo Nestor, que está lesionado e ainda não tem prazo certo para retornar aos campos.

“O recém-contratado ficou com a vaga de Nestor, que por recomendação do médico cirurgião, não vai adiantar o prazo de tratamento e seguirá em transição, aprimorando a forma física após se recuperar de cirurgia no joelho”, disse o clube, em nota divulgada na tarde desta quinta-feira.

Dessa forma, André Silva poderá ser a opção ao argentino Calleri. O centroavante está lesionado, após o estouro de um cisto de Baker atrás de seu joelho direito e não deve entrar em campo. O novo reforço são-paulino, portanto, surge como o principal candidato à titularidade para domingo.

Contratado junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, André Silva marcou 13 gols em 28 jogos por sua antiga equipe. Com contrato válido até 2027 com o Tricolor, ele passa a ser a mais nova esperança ofensiva da equipe para a reta final do Paulistão e também para a disputa do Brasileirão e da Libertadores.

