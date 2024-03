António Oliveira destaca maturidade do Corinthians: ‘Equipe muito adulta’

O Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0, nesta quinta-feira (14), no estádio Primeiro de Maio e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico António Oliveira rasgou elogios a atuação da sua equipe. Além disso, destacou a maturidade do Timão em garantir o resultado no primeiro tempo e mesmo com a expulsão de Garro, segurar o resultado sem sustos.

“Para mim, enquanto treinador, ter um pênalti não é atípico, a estratégia se mantém. A única situação que tivemos que nos reajustar foi a expulsão do Rodrigo (Garro). Fomos pragmáticos em relação ao que o jogo nos foi pedindo, enquanto treinador vou respondendo àquilo que observo. Fomos uma equipe muito adulta, muito pragmática em relação ao jogo, sabíamos para o que vínhamos e tínhamos o objetivo claro.”, disse António Oliveira, que seguiu.

“Excelente organização da equipe, sob o ponto de vista praticamente não demos espaço ao adversário, que, salvo erro, chutou duas vezes ao nosso gol. Foi uma vitória maiúscula, da personalidade, do caráter, da qualidade, da estratégia e da organização. Os atletas são os grandes obreiros e artistas dessa classificação. Quero também agradecer o apoio da torcida que foi determinante para nos empurrar para um resultado que deixa orgulhosos a todos nós”.

António Oliveira explica escolha de dois centroavantes no time titular

Por fim, o treinador também comentou sobre sua escolha ousada para começar a partida. Afinal, o treinador decidiu escalar Yuri Alberto e Pedro Raul juntos desde o início. O resultado deu certo, já que cada um dos jogadores marcou um gol e foram decisivos para o resultado.

“O que a equipe ganha primeiro é ter dois jogadores de grande qualidade, hoje foi Pedro e Yuri, fazia parte da estratégia do jogo. Se olharmos para a característica de um e outro, o Pedro Raul é um jogador de sustentação, tem a capacidade de jogar de costas para a baliza, um jogo de apoio. Já o Yuri tem muita velocidade, nos concede o jogo em apoio e ataca a profundidade. É nessa perspectiva, dessa relação que criamos do lado direito, depois para o lado esquerdo e depois tive que alterar pela inclusão de dois atacantes por parte do adversário”, disse o treinador, que continuou.

“A estratégia para hoje foi a inclusão dos dois. Em alguns jogos isso vai se repetir. Talvez em outros, de acordo com os adversários, pode ser a inclusão de outro. Estou feliz com o rendimento dos dois e de todos. É uma vitória que não dá discussão nem margem para ter outro resultado. Pelas oportunidades que tivemos, o resultado mais justo seria o 3 a 0. Nós fizemos 3 a 0, mas ainda estou a perceber por que o gol foi anulado”, finalizou.

Agora, o Timão aguarda o sorteio para saber quem será o seu adversário na próxima fase da competição. Aliás, o Corinthians também terá que esperar bastante tempo para voltar em campo. Afinal, eliminado do Paulistão, o Alvinegro só volta a jogar no Campeonato Brasileiro que começa daqui um mês.

