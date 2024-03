CBF fecha acordo de cooperação para promover integridade no futebol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Sport Integrity Global Alliance (Siga) formalizaram um acordo de cooperação. A intenção, dessa forma, é promover a transparência e a integridade do futebol brasileiro. A Siga é a maior coalizão mundial no domínio da integridade no esporte. Presidente da CBF, afinal, Ednaldo Rodrigues celebrou o acordo.

“Firmamos uma parceria muito importante para o combate a todo tipo de crime que possa ter no futebol, manipulação de resultados, lavagem de dinheiro no futebol, racismo, assédio. Com competência em todos esses temas, a SIGA é a maior instituição do mundo em integridade no esporte. A instituição trabalha de uma forma independente, sempre fazendo com que o esporte seja cada vez mais limpo, mais transparente. Fazemos o mesmo aqui. A Siga vai trabalhar com a Unidade de Integridade na CBF, que tem se articulado muito com todas as grandes instituições do mundo.”

Pontos principais

Segundo CBF e Siga, afinal, a cooperação das partes será em várias áreas-chave, entre elas:

– Prevenção e combate a todas as ameaças à integridade do futebol;

– Implementação dos Standards Universais da SIGA sobre Integridade no Esporte e do Sistema de Independente de Rating e Verificação da SIGA (SIRVS);

– Partilha de conhecimentos e implementação das melhores práticas em matéria de Boa Governança no Esporte, Integridade Financeira e Transparência no Esporte, Integridade das Apostas Esportivas, e Desenvolvimento e Proteção da Juventude no Esporte;

– Prevenção e combate ao racismo, à violência e a todas as formas de discriminação negativa, bem como promoção da equidade de gênero, diversidade, inclusão e acessibilidade;

Organização de eventos conjuntos, incluindo conferências, oficinas e cerimônias de premiação, como os SIGA GRID Awards e os Prêmios da Integridade no Futebol Brasileiro;

– Engajamento ativo no desenvolvimento institucional da SIGA LATIN AMERICA e na agenda global de reformas da SIGA no Brasil, promovendo relações cordiais e cooperação construtiva com todas as organizações, autoridades e parceiros relevantes no setor.

