Salah marca em classificação e alcança feito histórico pelo Liverpool

Mohamed Salah deixou o dele na goleada do Liverpool por 6 a 1 sobre o Sparta Praga, nesta quinta-feira (14), que classificou o time inglês para a fase de quartas de final da Liga Europa.

Com o gol anotado, o camisa 11 se tornou o primeiro jogador da história do clube a alcançar a marca de 20 ou mais gols por sete temporadas em sequência.

Desde que chegou a Anfield Road em 2017, o craque egípcio passou a ser uma das lideranças do técnico Jurgen Klopp. Assim, tornou-se referência dentro e fora de campo.

Sempre decisivo, foi de grande importância para a conquista de um título de Premier League, uma Champions, um Mundial de Clubes, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga, uma Supercopa da Inglaterra e uma Supercopa da Europa.

Ao balançar a rede pela 20ª vez na atual temporada, Salah chegou a 205 pelos Reds. Além disso, deu 85 assistências em um total de 335 partidas. Aliás, ele também é o maior artilheiro da história do Liverpool na Premier League.

The first player in our history to score 20+ goals in all competitions for seven successive seasons pic.twitter.com/5y9RAT8SIB

— Liverpool FC (@LFC) March 14, 2024