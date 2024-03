Dono da SAF do Botafogo, John Textor abriu o jogo e revelou que abriu conversas por Thiago Almada. No episódio de estreia do podcast do Alvinegro no Youtube, o empresário americano afirmou que o argentino gostou do projeto. Por outro lado, contudo, ele ressaltou a dificuldade do negócio.

“Meu trabalho é achar pessoas que querem vir para cá. Você tem que respeitar a vontade dos jogadores e dos clubes. Um monte de gente gosta do Almada, nós gostamos, e eu acho que ele gosta da gente. Mas ele gosta da Europa, gosta da La Liga. Então temos que competir com isso. Mas ele é o melhor jogador do Atlanta, melhor jogador da liga no ano passado, e os torcedores o amam. Temos que respeitar tudo. Mas sim, fomos atrás dele. Nós conversamos de dono para dono, clube para clube”, disse Textor, que completou:

“Ele gostou do nosso projeto. Mas veremos ele mais um ano. Ele irá receber muitas ligações da Europa e teremos que competir com isso. Estamos na disputa, eu o conheci, nos falamos via vídeo-chamada. Observei-o no Pré-Olímpico, acompanho ele há muito tempo. Tenho boa relação com o Atlanta, temos que respeitar e competir por ele. Não vamos ficar tão animados com ele, porque ele é de outro time. Se não for ele, será outra pessoa. É a dor do ano passado que nos deu a oportunidade nesse ano.” A entrevista completa está disponível no canal do Botafogo no Youtube. Veja a seguir. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Textor diz que conversou com Almada: ‘Gostou do projeto do Botafogo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.