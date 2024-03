Nos pênaltis, Nacional tira Always Ready e está nos grupos da Libertadores

O Nacional é a última equipe a garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Com enorme caráter de tensão, o time uruguaio buscou a vitória no tempo normal por 2 a 1, contra o Always Ready, e se qualificou nos pênaltis. O duelo em questão aconteceu na cidade de Montevidéu.

Assim como na ida, o time anfitrião abriu a conta rapidamente e usando o chute de média distância. Porém, dessa vez, foram os uruguaios que comemoraram. Após corte errado da zaga boliviana, Mauricio Pereyra toca para Leandro Lozano. De perna esquerda, o lateral-direito mandou no extremo canto esquerdo do goleiro Alain Baroja.

Apesar de ter igualado a eliminatória ainda com sete minutos, o restante da etapa inicial foi marcada pelo nervosismo. Especialmente, do lado charrúa, onde as tentativas de abrir espaço na zaga do Always Ready ‘esbarravam’ no congestionamento à frente a área.

Os visitantes, por sua vez, foram crescendo com o passar da etapa inicial e ganhando espaço para, também, tentar ser ofensivamente insinuante. E a recompensa veio já aos 48 minuto quando José Carabalí cruzou da esquerda e Darlin Rodriguez, se infiltando na grande área, chegou batendo de primeira para estufar as redes.

Do jeito que deu

O segundo tempo, como era prevísivel, foi essencialmente com o Bolso tentando encontrar maneiras de superar a marcação. Entretanto, com notória dificuldade de transformar sua movimentação em espaços para armar jogadas. Já o clube de El Alto fazi questão de sustentar o duelo em ritmo mais lento. Algo que, inegavelmente também enervava o torcedor que lotou o Gran Parque Central.

A tensão crescente e constanes pausas do duelo refletiram em 11 minutos de acréscimo dados pelo árbitro argentino Dario Herrera. E, na base do ‘abafa’, uma bola reboteada de escanteio foi levantada na área e Mateo Antoni só raspou para levar a disputa rumo as penalidades.

Na marca da cal, melhor para a experiência em competições continentais. Enquanto todos os batedores do Nacional converteram, Marcelo Suárez parou no goleiro Mejía e os uruguaios conseguiram a classificação.

