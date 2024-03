Definidos os 32 participantes da terceira fase da Copa do Brasil

Os 32 clubes que disputarão a terceira fase da Copa do Brasil estão definidos. Nesta quinta-feira (14), os últimos time classificados foram Corinthians, Criciúma, Águia de Marabá, Amazonas, Botafogo-SP e . A eles, juntam-se Atlético-GO, Sousa, Operário-PR, Vasco, CRB, Cuiabá, Bahia, Brusque, Ypiranga, Sport, Internacional, Sampaio Corrêa, Juventude, América-RN,

Ademais, os os pré-classificados para estrearem na competição a partir desta eliminatória são Ceará, Goiás, Vitória, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético, Grêmio, Bragantino e Athletico-PR.

Ainda sem data marcada, um sorteio definirá os próximos confrontos. Nele, as equipes serão divididas em dois potes, com 16 clubes em cada. O critério de separação é o ranking da CBF e cada equipe de um pote enfrentará a de outro.

Confira como foram os jogos desta quinta (14).

São Bernardo 0 x 2 Corinthians

Fora de casa, o Timão não teve maiores dificuldades para vencer o São Bernardo. Yuti Alberto e Pedro Raul, ainda no primeiro tempo, fizeram os dois gols que definiram a classificação do alvinegro.

Brasiliense 1 (1) x (3) 1 Criciúma

Em Taguatinga, teve drama até o último minuto. Aluás, último pênalti. O Criciúma saiu na frente com Eder aos dois minutos,, mas teve Barreto expulso ainda no primeiro tempo e sofreu o gol de empate, marcado por Wallace, logo no início da segunda etapa. Nos pênaltis, o goleiro Gustavo defendeu dois pênaltis, inclusive deslocando um dedo após uma das defesas, e Renato Kayzer fez o gol decisivo que classificou a equipe catarinense.

Águia de Marabá 3 x 0 Capital

Jogando em casa, o Águia de Marabá não teve maiores dificuldades. Melhor durante toda a partida, eliminou o Capital, de Tocantins, com uma vitória por 3 a 0. Iury e Braga, duas vezes, foram os artilheiros da noite e garantiram a classificação histórica da equipe do norte do país.

Maringá 0 x 1 Amazonas

O Amazonas foi ao sul do país e, no Paraná, arrancou a classificação ao vencer o Maringá por 1 a 0. O gol da vitoria foi de Diego torres, já no meio do segundo tempo. A equipe da casa, todavia, teve Rodrigo e Villar expulsos imediatamente antes e depois do gol do time amazonense. Sendo assim, não teve forças para reagir e buscar ao menos o empate.

Fortaleza x Retrô

Na capital cearense, o Fortaleza inegavelmente sofreu para arrancar a classificação do Retrô em um jogo em que os gols demoraram para sair até na disputa de pênaltis. Em suma, depois de 90 minutos mais acréscimos sem o zero sair do placar, as duas equipes desperdiçaram suas duas primeiras cobranças de pênaltis. Em seguida, o Retrô perdeu mais uma e Tinga garantiu a classificação do Tricolor Cearense.

Botafogo-SP x Anápolis

No Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP garantiu suya vaga ao bater o Anápolis por 2 a 1 de virada. Curiosamente, os três gols da partida saíram na parte final do primeiro tempo. Aos 34, os goianos abriram o placar com Matheus Vinícius. O empate, afinal, veio aos 43, com Alex Sandro. Por fim, Matheus Costa, aos 48, fez o gol da vitória paulista.

