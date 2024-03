Lateral do São Bernardo sai de ambulância após choque de cabeça

O lateral-esquerdo Arthur Henrique, do São Bernardo, deu um grande susto nesta quinta-feira (14). Ele se chocou de cabeça com Yuri Alberto, do Corinthians, no jogo entre as equipes, pela Copa do Brasil. Ele precisou sair de ambulância do Estádio Primeiro de Maio, mas passa bem.

O lance aconteceu no finzinho do primeiro tempo. Na altura, Arthur e Yuri bateram de cabeça, em uma jogada aérea. Pior para o jogador do São Bernardo, que não conseguia se mover. Ele foi imobilizado e, posteriormente, levado a um hospital. Inicialmente, havia preocupação sobre uma possível lesão cervical, já que o lateral sentia muitas dores na região. Ele se manteve consciente durante todo o tempo.

Embora os médicos tenham observado um possível problema na musculatura paracervical, que sustenta o pescoço, Arthur Henrique já está medicado e estável. Ele ficará em observação no hospital e conversa normalmente com médicos e familiares. Além disso, não sofreu lesões graves na região. No jogo, ele deu lugar a Davi Gabriel, no segundo tempo, mas seu time perdeu por 2 a 0 e acabou eliminado da Copa do Brasil.

