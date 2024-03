Estes são os jogos das quartas de final da Champions

Foram sorteado, na manhã desta sexta-feira (15/3) os jogos das quartas de final da Champions. Campeão da temporada passada, o City passou sem muitos sustos pelo FC Copanhagen. Porém, agora vai pegar uma senhora pedreira. Nada menos que o supercampeão Real Madrid. Repeteco da semifinal passada. Confira, agora, todos os jogos.

Com um detalhe: os times que aparecem em primeiro, fazem a ida em casa e a volta, fora. Assim, Bayern. Borussia Dortmund, Manchester City e Barcelona jogam em casa na volta

Arsenal x Bayern

PSG x Barcelona

Atlético do Madrid x Borussia Dortmund

Real Madrid x Manchester City

Caminho à final da Champions

Com isso, já são conhecidos os caminhos dos sobreviventes até a decisão da Champions 2023/24, que será no dia 1º de junho, em Wembley. Assim, o vencedor de Atlético de Madrid x Dortmund pega o vencedor de PSG x Barcleona e daqui sairá um finalista. Do outro lado, o vencedor de Arsenal x Bayern pegará o vencedor de Real Madrid x Manchester City. Daqui sai daqui o outro finalista. Enfim, pode rolar uma final Real x Barcelona.

