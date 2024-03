Os motivos de o São Paulo tirar Nestor dos inscritos no Paulistão

Eternizado na história do São Paulo por ser o grande herói da conquista da Copa do Brasil, Nestor não terá a chance de repetir o feito no Campeonato Paulista de 2024. O meia foi substituído por André Silva na lista de inscritos e não deve jogar o Estadual nesta temporada. Aliás, o jogador se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e não teria condições de atuar. Mas por que o camisa 11 foi o escolhido para deixar a lista?

Nestor passou, em novembro do ano passado, por cirurgia para corrigir uma lesão no menisco e no ligamento colateral medial. Desde então, vem trabalhando ao lado dos fisioterapeutas do clube para retornar o mais rápido possível aos gramados. Neste momento, o jogador aprimora seu condicionamento físico e já faz algumas atividades com o elenco. Contudo, não se encontra 100%.

Na análise do São Paulo, o técnico Thiago Carpini tem nomes suficientes e de qualidade para brigar pelo título paulista. Além disso, o clube não quer arriscar que o camisa 11 sofra uma nova lesão por não ter se recuperado no tempo apropriado. Com mais três competições para disputar em 2024, o Tricolor Paulista vê Nestor como opção. importante para o restante da temporada.

Sem Nestor, a comissão técnica do São Paulo inscreveu o atacante André Silva, contratado junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal. O jogador chega ao Tricolor para ser concorrente de Calleri por uma vaga no ataque do time comandado por Thiago Carpini.

São Paulo inscreveu Rodrigo Nestor, mesmo sabendo que não jogaria

Aliás, Rodrigo Nestor está inscrito no Paulistão desde a primeira rodada. Mesmo com a cirurgia do jogador, o São Paulo decidiu inscrever o meia para não perder uma das vagas na lista. O regulamento não permite novas inscrições para o mata-mata, apenas substituições. Assim, sabendo dessa regra, o Tricolor decidiu inscrever Nestor, para que algum reforço pudesse ser inscrito nas quartas de final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Os motivos de o São Paulo tirar Nestor dos inscritos no Paulistão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.