Vasco adere protocolo para garantir mais segurança às mulheres nos jogos

Conscientização: estar ciente dos desafios enfrentados pelas mulheres em eventos e da importância do atendimento diferenciado.

Atendimento pleno de atenção: a equipe deve priorizar o atendimento imediato, total atenção à vítima, demonstrando disponibilidade para ouvir, empatia e compreensão, sem julgamento ou preconceito.

Escuta ativa: demonstre interesse genuíno pelo relato da mulher.

Respeito às decisões da mulher: nunca force a vítima a fazer algo que ela não queira, como registrar uma ocorrência policial ou buscar atendimento médico. Ofereça informações sobre as opções disponíveis, mas deixe que ela decida o que é melhor para si.

Atendimento discreto e humanizado: garanta que o atendimento seja em um ambiente seguro, longe de olhares curiosos, e mantenha a confidencialidade das informações compartilhadas pela vítima. Evite comentários ou piadas inadequadas.

Atenção prioritária à pessoa agredida: em caso de agressão, ela deve receber a devida atenção. Em casos graves, ela não pode ser deixada sozinha, a não ser que queira.

Não focar no processo penal: nesse primeiro momento a vítima deve ser acolhida. Questões policiais e do processo penal devem ser tratadas pelas autoridades competentes.

Rejeição do agressor: jamais demonstre cumplicidade com o agressor, mesmo que seja apenas para diminuir o clima de tensão no momento da atuação.

Rigor nas informações: respeite a privacidade da pessoa agredida e a presunção de inocência do acusado. Repasse informações sobre o caso apenas às autoridades competentes.

